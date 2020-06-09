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10 червня • оновлено в 00:16
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Гвоздик оголосив про завершення кар'єри

  • Гвоздик почав професійну кар'єру в лютому 2014 року, уклавши контракт із промоутерською компанією Top Rank

  • 9 квітня 2016 року нокаутував у 2-му раунді колишнього претендента на титул чемпіона світу в напівважкій вазі француза Наджиба Мохаммедi.

  • 23 липня 2016 року нокаутував у 6-му раунді колишнього претендента на титул чемпіона світу в напівважкій вазі американця Томмі Карпенсі

  • 19 листопада 2016 переміг колишнього претендента на титул чемпіона світу в напівважкій вазі малавійця Айзека Чілемба

  • 17 березня 2018 переміг за очками француза Мехді Амара в бою за вакантний титул тимчасового чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC

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Знаменитий український боксер Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) завершив боксерську кар'єру, повідомляє авторитетний журналіст Стів Кім у себе в Twitter.

Цю інформацію 33-річний бронзовий призер Олімпіади-2012 підтвердив в інтерв'ю Tribuna.com, відмовившись від подальших коментарів.

Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній бій харків'янин провів 19 жовтня 2019 року, програвши нокаутом росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО), який володіє титулом за версією IBF.

Гвоздик 2 грудня 2018-го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

У березні 2019-го українець захистив чемпіонський пояс WBC у скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Гвоздик
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