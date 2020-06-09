Гвоздик оголосив про завершення кар'єри

Знаменитий український боксер Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) завершив боксерську кар'єру, повідомляє авторитетний журналіст Стів Кім у себе в Twitter.
Just filed, 'the Nail' Oleksandr Gvozdyk has announced his retirement from #boxing. Just 33 years old. One of the most intelligent and engaging individuals you'll never meet. Good luck to him in the next chapter of his life ...- Steve Kim (@StevESPNKim) June 9, 2020
Цю інформацію 33-річний бронзовий призер Олімпіади-2012 підтвердив в інтерв'ю Tribuna.com, відмовившись від подальших коментарів.
Олександр Гвоздик
Як повідомляв OBOZREVATEL, останній бій харків'янин провів 19 жовтня 2019 року, програвши нокаутом росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО), який володіє титулом за версією IBF.
Гвоздик 2 грудня 2018-го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.
У березні 2019-го українець захистив чемпіонський пояс WBC у скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції.
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