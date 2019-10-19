Гвоздик нокаутом програв в чемпіонському бою

Чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) програв в бою проти володаря титулу за версією IBF Артура Бетербієва (15-0, 15 КО).

Поєдинок відбувся у Філадельфії (США) і завершився технічним нокаутом в 10-му раунді.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію бою Гвоздик – Бетербієв.

Дебют зустрічі пройшов у своєрідній розвідці, де обидва боксери джебами в невеликому темпі намагалися намацати слабкі місця опонента. За кілька секунд до гонгу трапився скандал. Росіянин борцівських прийомом кинув українця на настил рингу, Саша моментально піднявся, але Гері Росатом вирішив відрахувати нокдаун, чим викликав бурхливе обурення як у трибун, так і у тренера нашого боксера Тедді Атласа.

У перерві здоровий глузд взяв гору і рефері відмінив своє рішення. .

У 2-му раунді Бетербієв накрутив швидкості і пішов в атаку, змусивши кілька разів Олександра закриватися біля канатів. В кінці боксери обмінялися ударами - Гвоздик доніс свою двійку, але і сам пропустив дуже неприємний бічний.

Атлас в перерві порадив своєму підопічному частіше міняти кути атаки.

Третя трихвилинці пройшла за домінування нашого співвітчизника, який захопив центр рингу, і працюючи першим номером.

Бетербієв забрав кінцівку 4-го раунду, викликавши злість у Атласу. Тедді вимагав від свого підопічного не стояти біля канатів і рухатися.

Гвоздик - Бетербієв

На екваторі бою свіже виглядав представник Російської Федерації, першим номером потужними джебами тримаючи Гвоздика ближче до канатів. Боксер з України намагався контратакувати двійками, і перед самим гонгом дістав суперника, але при цьому оступився і знову впав. У цій ситуації рефері навіть не подумав відкривати рахунок, показавши, що нічого не було.

У 7-му раунді швидкі атаки Бетербієва змусили похвилюватися українських уболівальників. Харків'янин пропустив кілька небезпечних джебів. Гвоздик відмінно "пірнав" під удари росіянина, в свою чергу потрапивши йому двічі в скроню.

Починаючи з 9-го раунду Бетербієв активізувався і раз по раз став доносити бічні через блоки Гвоздика. Олександр почав важко дихати і клінчівать опонента, дуже багато пропускаючи непотрібних ударів. Під гонг росіянин просто бив нашого боксера.

У 10-му раунді Гвоздик тричі потрапив в нокдаун і рефері достроково зупинив поєдинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 2 грудня 2018 го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

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