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Гвоздик – Нгумбу: дивитися онлайн чемпіонського бою

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Українець Олександр Гвоздик у суботу, 30 березня, проведе перший захист чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі.

Наш співвітчизник в Філадельфії вийде в ринг проти представника Франції Дуду Нгумбу. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Гвоздик – Нгумбу. Орієнтовний початок поєдинку – в 5:00 ранку неділі, 31 березня, за київським часом.

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"Плюха": екс-чемпіон світу дав прогноз на бій Гвоздика

ДЕ ДИВИТИСЯ ГВОЗДИК – НГУМБУ

Основним транслятором вечора боксу буде один з провідних американських телеканалів – ESPN, який покаже в прямому ефірі і останній бій андеркарту між литовцем Каваляускісом і американцем Робінсоном.

В Україні спостерігати за битвою Гвоздик – Нгумбу можна буде в ефірі каналу "Інтер".

ПРОГНОЗ НА БІЙ ГВОЗДИК – НГУМБУ

Явним фаворитом майбутнього титульного бою є український чемпіон. Ставки на Гвоздика приймаються з коефіцієнтом 1,01.

Гвоздик – Нгумбу

Гвоздик – Нгумбу

ESPN

Нічия оцінюється котируванням 34,00. А показники на успіх французького претендента досягають вражаючого рівня 24,00.

ГОНОРАРИ ЗА БІЙ ГВОЗДИК – НГУМБУ

Точні цифри гонорарів бійців не називаються, проте згідно правил WBC Гвоздик повинен отримати 80% в разі перемоги.

Відзначимо, що загальний гонорарний фонд поєдинку Олександра проти Адоніса Стівенсона становив 2,1 млн доларів.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ ГКОЗДИК – НГУМБУ

Олександр Гвоздик, чемпіон WBC:

– Я бачив бої, які він проводив по 12 раундів і всі раунди дихає прекрасно, він не зменшує обертів, я не скажу, що він супертемповий, але 12 раундів проходить легко. Те, що йому 37 років – це не є його мінусом, зате у нього є досвід. Він не такий панчер, але він непогано захищається. У нього завжди є незграбні рухи, які завжди можуть зіпсувати картинку, так скажемо. Потрібно бути готовим до всього, він може викинути, що завгодно, коли завгодно. Якби він ще й був сильно – це було б однозначно його плюсом.

Гвоздик – Нгумбу

Гвоздик – Нгумбу

ESPN

Егіс Клімас, менеджер Олександра Гвоздика:

– Мене цікавить результат цього бою ще більше, ніж всіх інших. Бачив, як Олександр тренується в залі, він був повністю сфокусований на завданні. Бачу, як Гвоздик змінюється, стає краще в усіх компонентах. У майбутньому поєдинку на рингу буде абсолютно інший боксер. Не знаю точно, що станеться під час бою, але впевнений, що Гвоздик переможе. Щоправда не знаю, як це буде. Але він виграє, я не сумніваюся. Тепер все по-іншому. Він – чемпіон світу. І Гвоздик збирається ще довго утримувати титул.

Микола Валуєв, екс-чемпіон світу в суперважкій вазі:

– Дуду Нгумбу розбирався з дуже серйозними хлопцями, проте, потрібно пам'ятати історію Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона, коли опонент після бою впав у кому. Слава богу, Адоніс з коми вже вийшов. Це залишило незабутнє враження і дає право стверджувати, що, швидше за все, бій закінчиться перемогою Гвоздика. Ймовірність перемоги Гвоздика за очками вища, ніж нокаутом, тому що Нгумбу все-таки має дуже серйозний послужний список і досвід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний американський промоутер Боб Арум назвав особливість українського чемпіона Олександра Гвоздика.

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Читайте всі новини по темі "Гвоздик - Нгумбу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик - Нгумбу
Особи
Олександр ГвоздикДуду Нгумбу
Місце
СШАФіладельфія
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