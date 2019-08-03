Гвоздик - Бетербієв: прогноз букмекерів на чемпіонський бій

Чемпіон за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) є фаворитом в бою проти володаря титулу за версією IBF Артура Бетербієва (14-0, 14 КО).

Поєдинок був призначений на 18 жовтня і відбудеться в Філадельфії (США).

Коефіцієнт на перемогу харків'янина становить 1,82, тоді як котирування на тріумф 34-річного росіянина рівні 1,984. Нічия в поєдинку вкрай малоймовірна: коефіцієнт становить 23.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 2 грудня 2018 го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

У березні українець захистив чемпіонський пояс WBC в скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції, який, на думку українця, симулював травму.

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