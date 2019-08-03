Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Гвоздик - Бетербієв: прогноз букмекерів на чемпіонський бій

1.7т Читати матеріал російською

Чемпіон за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) є фаворитом в бою проти володаря титулу за версією IBF Артура Бетербієва (14-0, 14 КО).

Поєдинок був призначений на 18 жовтня і відбудеться в Філадельфії (США).

Коефіцієнт на перемогу харків'янина становить 1,82, тоді як котирування на тріумф 34-річного росіянина рівні 1,984. Нічия в поєдинку вкрай малоймовірна: коефіцієнт становить 23.

Гвоздик - Бетербієв: прогноз букмекерів на чемпіонський бій

Новини
"Росія точно не нападала": Гвоздик шокував визнанням про війну на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 2 грудня 2018 го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

У березні українець захистив чемпіонський пояс WBC в скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції, який, на думку українця, симулював травму.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Олександр Гвоздик Артур Бетербієв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Наверное научит Бетербиев Гвоздика русских терорристов на бомбассе видеть.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel