Рекорд! Стало відомо, скільки заробив Гвоздик за бій з Бетербієвим

Колишній чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) за бій з Бетербієвим заробив 1,5 мільйона доларів, стверджує авторитетний американський журналіст Ден Рафаель.

За інформацією інсайдера таку ж суму отримав і росіянин,

Purses for tonight's Beterbiev-Gvozdyk light heavyweight unification fight: They are each making $ 1.5 million. https://t.co/rlXIdlWXhY - Dan Rafael (@danrafaelespn) October 19, 2019

Отриманий гонорар став рекордним в кар'єрі українця. Попереднім найбільшим заробітком для харків'янина був мільйон доларів за бій проти Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Гвоздик - Бетербієв пройшла в США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Відразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.

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