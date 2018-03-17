Гвоздик - Амар: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Непереможний український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 KO) битиметься з французом Мехді Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс тимчасового чемпіона WBC в напівважкій вазі. Їх бій відбудеться в Нью-Йорку 17 березня.

"Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію бою Гвоздик - Амар. Орієнтовний час виходу боксерів в ринг - 5:00 ранку в неділю, 18 березня.

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ ГВОЗДИК - АМАР

Українські любителі боксу зможуть насолодитися першим титульним боєм нашого співвітчизника в прямому ефірі на ТБ. Поєдинок Гвоздика покаже телеканал "Інтер".

Крім того, стежити за чемпіонським боєм українця можна буде по супутнику на американському телегігант ESPN.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ НА БІЙ

На думку букмекерів, непереможний український боксер є беззаперечним фаворитом майбутнього бою.

Коефіцієнти на перемогу Гвоздика в більшості світових букмекерських контор коливаються від 1.01 до 1.02.

У свою чергу котирування на виграш француза варіюються від 12.5 до 26. Нічия оцінюється показником 34.

ЗВАЖУВАННЯ ПЕРЕД БОЄМ

За день до бою в Нью-Йорку відбулася традиційна церемонія зважування. Обидва боксери зуміли вкластися в вагові рамки напівважкої дивізіону (79,4 кг).

Примітно, що ваги під Гвоздиком і Амаром показали однакові цифри. Бійці завісили 78,9 кг.

ДУЕЛЬ ПОГЛЯДІВ

На прес-конференції боксерів за два дні до поєдинку також пройшла традиційна дуель поглядів.

Бійці дивилися один одному в очі буквально кілька секунд. Гвоздик не став спопеляти суперника поглядом, досить швидко повернувшись до папарацці і представників ЗМІ.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Олександр Гвоздик:

"Подивився кілька поєдинків Амара - він дуже хороший. Бачу по його очах, що він приїхав битися за титул, він не збирається повертатися додому ні з чим. Він зробить все заради перемоги. Очікую, що він дасть хороший бій. Бій за чемпіонський титул WBC? Давайте дочекаємося бою між Стівенсоном і Джеком, подивимося. Мені хочеться вірити в те, що у WBC слова не розходяться з ділом".

Мехді Амар:

"Дуже радий битися в Нью-Йорку проти настільки сильного суперника за престижний титул. Хочу показати відмінний бокс, порадувати уболівальників хорошим поєдинком".

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що Всесвітня боксерська асоціація WBA зробить особливі пояса для Усика і Ломаченка.