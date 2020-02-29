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29 лютого • оновлено в 18:02
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"Гопота": Усик влаштував понти перед українцями і був висміяний у мережі

2.1т
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Непереможний український боксер Олександр Усик своєю естетичною порадою викликав глузування у шанувальників.

"Слухайте класичну музику, тільки тоді ви стаєте класиками", - заявив Усик, включивши у себе в машині уривок з Концерту Бетховена для фортепіано з оркестром №1 до мажор у виконанні Говарда Шеллі.

Таке побажання викликало бурю насмішок в інтернеті.

"Камеру виключиш і MiyaGi [російський хіп-хоп-дует з Владикавказа - прим. Ред.] включиш по-любому або Полякову", "Понти дорожче грошей", "Він під наркотиками?", "А сам любить російський блатняк", "По ходу випендрьож"- розкритикували відео українці в інтернеті.

"Гопота": Усик влаштував понти і був висміяний українцями
"Гопота": Усик влаштував понти і був висміяний українцями
"Гопота": Усик влаштував понти і був висміяний українцями
Новини
"Мені пофіг": Усик влаштував листування з Поляковою - фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик заявив, що вважає за краще музику, в якій є тексти з глибоким змістом.

"Яка пісня мене найбільше заводить? Оля Полякова - ця королева ночі в тренувальному таборі грає. Найчастіше ставили "Нігатіва", "25/17", "Ноганно"."Касту" слухали, "Дороша", – сказав Усик.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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