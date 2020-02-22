Головна Новини
22 лютого • оновлено в 12:16
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Голову компостували": російський боксер-чемпіон обдурив про Крим і поплатився

5.8т
Читати матеріал російською

Російський боксер-чемпіон Максим Смирнов, з яким українець Максим Бурсак повинен битися бій 22 лютого в Броварах, провів на українській митниці 4 години через брехню про відвідування Криму.

"10 годин перельотів, я замотаний весь. Прикордонники запитують: "А ви в Криму були?" - Треба було відповідати "ні", а я "звичайно був". Вони - "Так? Де? Коли?" - "У 2014 році". Вони так дивляться на мене, і тут голова почала працювати, я їм такий: "Був на початку року. коли ще Україна була. Заїхали на 6 днів потренуватися, погодка нормальна". А насправді я влітку був. І така двіжуха на митниці почалася. Нас туди, сюди. Мій багаж десь там валяється. Чотири години головку компостували, щоб запустити чи ні. Зараз думаю, що назад полетимо, але нічого - пропустили", - заявив Смирнов.

Новини
Усик приїхав до Сімферополя і показав, чий Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному бою боксерського вечора в Броварах 22 лютого українець Денис Берiнчик проведе захист свого титулу в бою проти чемпіона Аргентини Ектора Едгардо Сарм'єнто. Стало відомо, на якому телеканалі відбудеться трансляція бою.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Макс Бурсак
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
18
15
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ку Алексей
Ку Алексей
"должен драться бой" это на каком языке?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Манчестер Юнайтед
VS
Уотфорд
Победа Манчестер Юнайтед
1.62 Сделать ставку
Арсенал
VS
Эвертон
Эвертон не проиграет
1.77 Сделать ставку
Вулверхэмптон
VS
Норвич
Вулверхэмптон победит и не пропустит
2.45 Сделать ставку
Байер
VS
Аугсбург
Победа Байера с форой (-1)
1.77 Сделать ставку
Хетафе
VS
Севилья
Победа Хетафе с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Атлетико
VS
Вильярреал
Вильярреал забьет
1.72 Сделать ставку
Юта Джаз
VS
Сан-Антонио Сперс
Победа Юты с форой в -7,5 очка
1.98 Сделать ставку
Оклахома Сити Тандер
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с форой в +1,5 очка
1.90 Сделать ставку
Миннесота Тимбервулвз
VS
Бостон Селтикс
Победа Бостона с форой в -7,5 очка
1.98 Сделать ставку
Торонто Рэпторз
VS
Финикс Санс
Победа Торонто с форой в -7,5 очка
1.90 Сделать ставку