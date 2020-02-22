"Голову компостували": російський боксер-чемпіон обдурив про Крим і поплатився

Російський боксер-чемпіон Максим Смирнов, з яким українець Максим Бурсак повинен битися бій 22 лютого в Броварах, провів на українській митниці 4 години через брехню про відвідування Криму.

"10 годин перельотів, я замотаний весь. Прикордонники запитують: "А ви в Криму були?" - Треба було відповідати "ні", а я "звичайно був". Вони - "Так? Де? Коли?" - "У 2014 році". Вони так дивляться на мене, і тут голова почала працювати, я їм такий: "Був на початку року. коли ще Україна була. Заїхали на 6 днів потренуватися, погодка нормальна". А насправді я влітку був. І така двіжуха на митниці почалася. Нас туди, сюди. Мій багаж десь там валяється. Чотири години головку компостували, щоб запустити чи ні. Зараз думаю, що назад полетимо, але нічого - пропустили", - заявив Смирнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному бою боксерського вечора в Броварах 22 лютого українець Денис Берiнчик проведе захист свого титулу в бою проти чемпіона Аргентини Ектора Едгардо Сарм'єнто. Стало відомо, на якому телеканалі відбудеться трансляція бою.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!