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Головна загроза Ломаченка забив суперника в чемпіонському бою

7.1т Читати матеріал російською

Володар пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс, який не раз кидав загрози Василю Ломаченку, захистив свій титул в бою проти Рікардо Нуньєса.

Джервонта Девіс

Джервонта Девіс

Поєдинок в Балтіморі завершився технічним нокаутом претендента в другому раунді.

24-річному Девісу вдалося потрясти панамця, після чого той повністю вiдiйшов у захист. Рефері Харві Док не став довго дивитися на це побиття, достроково зупинивши зустріч.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам повний запис бою.

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Раніше Василь заявив, що "готовий битися з Девісом безкоштовно, заради мети проводити поєдинки проти чемпіонів світу". Джервонта не міг залишити цей коментар без відповіді і в Twitter пригрозив українцеві відправити його на пенсію.

10 лютого Девіс (21-0, 20 КО) переміг колишнього чемпіона Мексики Уго Руїса (39-5, 33 КО). Раніше 24-річний "Танк" пообіцяв вбити в рингу Ломаченка.

Відзначимо, що в кінці минулого року Василь кілька разів заявляв, що хотів би свій найближчий бій провести з Девісом. Український боксер відзначав, що його цікавлять великі поєдинки, але вага в цьому питанні - другорядна.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Девіс завоював вакантний титул "суперчемпіона" світу за версією WBA в квітні 2018-го. На вечорі боксу в Брукліні (США), 23-річний американець нокаутував аргентинця Хесуса Куейляра (28-3, 21 КО).

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Особа
Джервонта Девiс
Місце
США
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