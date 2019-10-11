Головкін – Дерев'янченко: Канело виступив з різкою заявою про результат бою

Зоряний мексиканський боксер, лідер середньої ваги Сауль Канело Альварес вважає, що українець Сергій Дерев'янченко виграв бій з казахстанцем Геннадієм Головкіним, незважаючи на рішення суддів.

Поєдинок проходив 5 жовтня в Нью-Йорку, і в ньому боксери змагалися за вакантний титул IBF, яким раніше володів мексиканець. Канело не згоден з вердиктом феміди, яка в близькому бою віддала Головкіну перемогу одноголосним рішенням.

Дерев'янченко - Головкін Boxing Scene

"Для мене очевидно, що Дерев'янченко виграв цей бій. У цьому поєдинку він виглядав дійсно добре. Це був бій Дерев'янченка. Що стосується Головкіна, всі його знають, але він виглядав повільним", - зазначив Канело в інтерв'ю Boxing Scene.

Проти Головкіна мексиканець провів раніше два бої (нічия і перемога) і не виключає можливість проведення третього поєдинку.

"Я вважаю, що показав всім іншим, як потрясти Геннадія. Необхідно пробивати по корпусу. Якраз це ми і побачили (в бою з Дерев'янченком - Ред.). Зараз для мене поєдинок з Головкіним не несе ніякого виклику. Ми билися двічі, провели 24 раунди. Я переміг його, тож він більше не є для мене викликом. Однак Головкін - це хороший бізнес. Тож якщо вони вийдуть на мене з привабливою пропозицією, можливо, ми влаштуємо третій бій", - зазначив Сауль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцем бою Дерев'янченко - Головкін рішенням суддів був визнаний казахстанський боєць.

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