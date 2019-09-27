Головкін — Дерев'янченко: ухвалено несподіване рішення щодо чемпіонського бою

Український боксер Сергій Дерев'янченко і казахстанець Геннадій Головкін битимуться за два чемпіонські пояси. Бій пройде 5 жовтня в Нью-Йорку на знаменитій арені Madison Square Garden.

Сергій Дерев'янченко і Геннадій Головкін битимуться 5 жовтня Boxing Scene

Спочатку боксери повинні були битися лише за титул IBF у середній вазі, але, як повідомляє Boxing Scene, IBO вирішила також виставити свій пояс на кін поєдинку.

Зазначимо, що Головкін вже володів обома поясами. Титул IBO він завоював ще в 2011 році й провів 17 успішних захистів. Казахстанець втратив його після поразки від Сауля Альвареса. Однак мексиканцю другорядний титул виявився не потрібним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дерев'янченко заявив, що готує сюрпризи в рукаві перед поєдинком із Головкіним.

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