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27 вересня • оновлено в 19:45
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Головкін — Дерев'янченко: ухвалено несподіване рішення щодо чемпіонського бою

2.6т Читати матеріал російською

Український боксер Сергій Дерев'янченко і казахстанець Геннадій Головкін битимуться за два чемпіонські пояси. Бій пройде 5 жовтня в Нью-Йорку на знаменитій арені Madison Square Garden.

Сергій Дерев'янченко і Геннадій Головкін битимуться 5 жовтня

Сергій Дерев'янченко і Геннадій Головкін битимуться 5 жовтня

Boxing Scene

Спочатку боксери повинні були битися лише за титул IBF у середній вазі, але, як повідомляє Boxing Scene, IBO вирішила також виставити свій пояс на кін поєдинку.

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Зазначимо, що Головкін вже володів обома поясами. Титул IBO він завоював ще в 2011 році й провів 17 успішних захистів. Казахстанець втратив його після поразки від Сауля Альвареса. Однак мексиканцю другорядний титул виявився не потрібним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дерев'янченко заявив, що готує сюрпризи в рукаві перед поєдинком із Головкіним.

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Тема
Головкін – Деревянченко
Особи
Сергій Деревянченко Геннадій Головкін
Місце
США Нью Йорк
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70rus xxx
70rus xxx
Самое интересное,что адекватные на Украине остались исключительно боксеры.
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70rus xxx
70rus xxx
Ибрагимов Золтан, а чем Деревянченко плох?
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
70rus xxx, да да...особенно когда виходят на ринг и кауап ищет 5 угол
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