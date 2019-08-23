Головкін – Дерев'янченко: названий фаворит чемпіонського бою

Український боксер Сергій Дерев'янченко вважається явним аутсайдером свого історичного бою з легендарним Геннадієм Головкіним.

Суперники вийдуть на ринг у США на арені Madison Square Garden 5 жовтня. На кону буде стояти вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у середній вазі.

Ставки на перемогу нашого співвітчизника приймаються з коефіцієнтом 4,33. Нічия оцінюється котируванням 23,00. А показники на успіх GGG досягають рівня 1,20.

Сергій Дерев'янченко і Геннадій Головкін Matchroom Boxing

Відзначимо, що напередодні боксери вперше зустрілися віч-на-віч і провели прес-конференцію. Під час дуелі поглядів Головкін першим відвів очі від опонента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Дерев'янченко заробить фантастичний гонорар за поєдинок проти Головкіна і стане найбільш високооплачуваним українським боксером.

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