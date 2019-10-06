Перемога за очками! Головкін – Дерев'янченко: дивитися онлайн чемпіонський бій

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко у суботу, 5 жовтня, провів другий в кар'єрі чемпіонський бій.

Наш співвітчизник в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden билися з легендарним Геннадієм Головкіним з Казахстану. Спортсмени змагалися за вакантний чемпіонський пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію бою Головкін – Дерев'янченко.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ГОЛОВКІН – ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО

Бокс. Бій за звання чемпіона світу у середній вазі за версією IBF

Нью Йорк, Madison Square Garden

Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО, Казахстан) – Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО, Україна)

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7:16. Трохи хайлайтів.

Noche de golpes 🥊💢 en el #MaddisonSquareGarden entre #GGG y #Derevyanchenko, las tarjetas 1️⃣1️⃣5️⃣-1️⃣1️⃣2️⃣ (Jueces 2 y 3) y 1️⃣1️⃣4️⃣-1️⃣1️⃣3️⃣ (Juez 1), victoria por decisión unánime para #Golovkin que se convierte en Campeón de la #FIB. @TigoSportsGt



🎥 ESPN

📷 Getty Images pic.twitter.com/Jr3gUzgaM6 — Charlie | TV Producer (@caplezama) 6 октября 2019 г.

6:54. Будемо закінчувати нашу трансляцію! Всім дякуємо!

6:52. Освистали Головкіна під час післяматчевого інтерв'ю. Ось так.

6:47. Геннадію віддали перемогу – 114:113, 115:112, 115:112. Дуже близький бій вийшов.

6:46. Незалежний підрахунок віддав українцеві перемогу!

12 РАУНД. Уже на тлі втоми боксери рухаються. Сергій намагається дістати суперника. Казах в'яже українця в клінчах. Головкін двоечку накидає, але українець чудово ховається за блоком. Усе. Закінчено бій. Браво боксерам!

11 РАУНД. Сергій відмінно влучив зустрічним правим. Геннадій не може прийти в себе раунду з 8-го. Головкін відповів лівим боковим. Дуже хороший бій! Видовищний!

10 РАУНД. Ось це старт від Сергія! Викинув українець неймовірну кількість ударів. Головкін трохи збентежений. Друге зауваження казах отримав за удари по потилиці. Який розмін в рингу!!! Головкін почав працювати на нокаутуючий удар.

9 РАУНД. На перших же секундах Геннадій потряс суперника аперкотом. Але Сергій відповів серією шикарною. Головкін, до слова, центр рингу віддав. У кінцівці активно відпрацював українець.

7 РАУНД. Знову активний Сергій на початку трихвилинки. Намагається повернути суперникові нокдаун в першому раунді. Джебом казах багато працює. Розсічення глибоке дуже в українця. Знову доктор в перерві оглядав нашого бійця.

6 РАУНД. Лікар просто не відходить від Сергія в перервах. Сергій на початку раунду знову активний. Геннадій джебом працює. Від катмена Дерев'янченко зараз багато що залежить. У кінцівці GGG притиснув суперника до кантам.

5 РАУНД. Доктор дав згоду на продовження бою. Важкий бій для українського боксера. Очікувано. Серіями працюють суперники. Дерев'янченко джебом дістав казаха. Геннадій явно працює в розсічення.

4 РАУНД. Сергій на перших секундах вдало викинув правий боковий назустріч. Але Геннадій абсолютно спокійно йде від атак Дерев'янченко. Розсічення в українця починає викликати серйозне занепокоєння.

3 РАУНД. Дуже активний початок від Сергія. Влучив лівим боковим Сергій, за блоком ховається Геннадій. В обмін пішли боксери. Головкін з правого потряс суперника.

2 РАУНД. Головкін веде бій поки. Дерев'янченко спробував активізуватися, намагаючись повернути втрачене. У кінцівці трихвилинки Геннадій потрапив в брову суперникові. Розсічення у нашого співвітчизника.

1 РАУНД. У розвідці проводять бій боксери. Сергій відвоював собі центр рингу. Нокдаун! Головкін потрапив правим після серії ударної! Рефері дорахував до восьми. Українець явно збентежений.

БІЙ РОЗПОЧАВСЯ!

5:54. Миколаїв, Україна! Так оголосив Сергія Майкл Баффер.

5:50. Геннадій Головкін вийшов! Під овації трибун!

5:48. Сергій Дерев'янченко вже на ринзі.

5:38. Гімни країн у нас грають.

5:27. Підтягується народ.

5:00. Доброго ранку, дорогі друзі! У Нью-Йорку ось-ось почнеться головний бій вечора!

ДЕ ДИВИТИСЯ ГОЛОВКІН – ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО

В Україні поєдинок в прямому ефірі можна буде побачити на телеканалі XSPORT та його офіційному сайті.

Трансляцію на Казахстан проведуть національні мовники "Казахстан" (Qazaqstan) і "Казспорт" (Qazsport).

Головкін – Дерев'янченко Фото Тома Хогана

Крім того, бій в своїй сітці запланували британський Sky Sports, французький Canal + і стріммінговая платформа DAZN.

ПРОГНОЗ НА ГОЛОВКІН – ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО

На думку аналітиків, Геннадій має набагато більше шансів на перемогу, ніж українець. Ставки на перемогу Головкіна приймаються з коефіцієнтом 1,20.

На успіх Дерев'янченка пропонується котирування 4,33. А показники на нічийний результат досягають рівня 23,00.

ГОНОРАРИ БОЮ ГОЛОВКІН – ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО

Для українського боксера поєдинок проти Головкіна стане найвигіднішим в кар'єрі. Сергій гарантовано отримає 5,5 мільйона доларів, що зробить його найбільш високооплачуваним представником України на професійному ринзі.

У свою чергу Головкін отримає за поєдинок чек на восьмизначну суму. Передбачається, що казах запрацює не менше 15 мільйонів.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Геннадій Головкін, ексчемпіон світу в середній вазі:

– Я давно знаю Сергія. Дерев'янченко – дуже хороший боксер, він відмінний опонент для мене. Це дуже серйозне випробування. У даному поєдинку ми будемо битися за два титули. У Дерев'янченка є багатий досвід виступів на аматорському рингу. В останніх боях Сергій виглядав дуже добре. Дерев'янченко – вкрай сильний боксер, дуже цікавий.

Головкін – Дерев'янченко Фото Тома Хогана

Сергій Дерев'янченко, претендент:

– Я розумію, з ким буду боксувати. Це колишній чемпіон світу і кращий середньоваговик. Я розумію, що його час добігає кінця, – і я хочу стати саме тим боксером, який завершить його епоху. Дуже приємно знаходиться тут. Це дуже хвилююче і приємно. У мене був хороший табір. Ми прекрасно попрацювали з моєю командою. У суботу вночі я готовий до рок-н-ролу.

ЦЕРЕМОНІЯ ЗВАЖУВАННЯ

Головкін виявився важчим за свого українського суперника всього на 100 грам. GGG показав вагу 72,2 кілограма.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Дерев'янченко поставив на місце Геннадія Головкіна напередодні чемпіонського бою.

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