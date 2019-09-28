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28 вересня • оновлено в 20:22
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Головкін – Дерев'янченко: де дивитися онлайн чемпіонський бій

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Український боксер Сергій Дерев'янченко у суботу, 5 жовтня, проведе історичний бій в американському Нью-Йорку.

Наш співвітчизник вийде на ринг проти легендарного казаха Геннадія Головкіна в поєдинку, який принесе Сергію найбільший гонорар в кар'єрі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Головкін – Дерев'янченко. Орієнтовний час початку бою – о 6 ранку неділі, 6 жовтня, за київським часом.

Побачити битву за вакантний титул чемпіона за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у середній вазі можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі XSPORT.

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Крім того, ефір з Нью-Йорка у своїй ефірній сітці запланували казахські мовники "Qazsport" і "Qazaqstan", британський Sky Sports, французький Canal +.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Денис Беринчик потрапив в ДТП напередодні бою в Броварах.

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Читайте всі новини по темі "Головкін – Деревянченко" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Головкін – Деревянченко
Особи
Геннадій Головкін Сергій Деревянченко
Місце
США Нью Йорк
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