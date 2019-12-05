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5 грудня • оновлено в 13:16
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"Гнилі язики стали гавкати": Усик жорстко відповів критикам

1.5т
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Ексабсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик згадав про події після бою українця Олександра Гвоздика і росіянина Артура Бетербієва. При цьому Усик жорстко відповів своїм критикам.

Олександр Усик та Олександр Гвоздик

Олександр Усик та Олександр Гвоздик

fightnews.info

"Відразу після бою ми пішли до Саші в роздягальню, поспілкувалися. Він поскаржився, що у нього болить потилиця... Мабуть, отримав. Він поїхав в лікарню, там його прокапали, слава Богу, все нормально. На наступний день гнилі язики почали гавкати – ось програв, а де ж його друзі, які там кричали... Всі були поруч, не переживайте. Я йому подзвонив, він розповів, що все добре", – розповів Усик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик розповів про взаємини Гвоздика з його тренером Тедді Атласом.

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Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Олександр Усик Олександр Гвоздик
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фил филька
фил филька
упоротые в самом деле хорош гавкать. идите в военкомат что ли. ну или начинайте наконец работать)
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