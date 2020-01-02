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2 січня • оновлено в 12:01
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Глава UFC анонсував реванш між Мейвезером і Макгрегором

1.1т
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Президент UFC Дейна Уайт розповів про те, що хоче організувати матч-реванш між Конором Макгрегором і Флойдом Мейвезером.

"Ми вже ведемо переговори. Найімовірніше, ми вирішимо питання з Флойдом на осінь", – цитує слова Уайта агентство Sportarena.

У листопаді 2019 американський боксер оголосив про завершення кар'єри, але після декількох днів заявив, що може повернутися. Через місяць Уайт розповів, що планує реванш між бійцями у жовтні-грудні 2020 року.

Флойд Мейвезер і Конор МакГрегор

Флойд Мейвезер і Конор МакГрегор

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Останнім боєм Мейвезера залишається переможний поєдинок проти МакГрегора в серпні 2017 року. Ірландець не бився з жовтня 2018-го і свій наступний бій проведе проти Дональда "Ковбоя" Серроне 18 січня у Лас-Вегасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 січня 2020 року помер легендарний пуерто-ріканський боксер Карлос де Леон.

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Тема
UFC
Особи
Флойд Мейвезер Конор МакГрегор
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