"Ганьбиш себе": українці загнобили Ломаченка за "братів-росіян"

Чемпіон світу в легкій вазі WBC, WBA, WBO Василь Ломаченко обрушив на себе гнів українців після публікації другого відео з віршами. в яких він називає російських спецназівців братами.

"І брат на брата та не ліз щоб при розбраті". Це коли українці лізли на когось??? Чи може землю всю віддати твоїм братам? Бурятський танкіст нам не брат! Цими постами про дух, ти тільки підірвав дух нашим бійцям за Україну! Краще нічого більше не пиши, займайся своїм ділом", - радять Васі його фоловери в Instagram.

"Васі точно голову відбили, ти ганьбиш себе", - відзначають користувачі. Велика частина українців, не стримують емоцій, поливаючи боксера брудом.

скріншот коментаря @lomachenkovasiliy

скріншот коментаря @lomachenkovasiliy

скріншот коментаря @lomachenkovasiliy

скріншот коментаря @lomachenkovasiliy

скріншот коментаря @lomachenkovasiliy

скріншот коментаря @lomachenkovasiliy

скріншот коментаря @lomachenkovasiliy

скріншот коментаря @lomachenkovasiliy

скріншот коментаря @lomachenkovasiliy

У той же час російський сегмент уболівальників в захваті від вірша.

скріншот коментаря @lomachenkovasiliy

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Василь Ломаченко опублікував провокаційне відео з російськими спецназівцями у своєму Instagram.

Це викликало значне невдоволення серед підписників боксера, які запропонували включити його в наступний обмін військовополоненими з РФ.

Відреагував на відео й відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула, поцікавившись, чому в ролику відсутні бурятські танкісти.

Тренер Олександра Усика Сергій Лапін встав на захист Ломаченка, який довгий час ніяк не реагував на масове невдоволення.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!