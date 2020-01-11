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11 січня • оновлено в 18:33
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"Ганьбиш себе": українці загнобили Ломаченка за "братів-росіян"

"Ганьбиш себе": українці загнобили Ломаченка за "братів-росіян"
Наш боксер потрапив в неприємну ситуацію
3.6т Читати матеріал російською

Чемпіон світу в легкій вазі WBC, WBA, WBO Василь Ломаченко обрушив на себе гнів українців після публікації другого відео з віршами. в яких він називає російських спецназівців братами.

"І брат на брата та не ліз щоб при розбраті". Це коли українці лізли на когось??? Чи може землю всю віддати твоїм братам? Бурятський танкіст нам не брат! Цими постами про дух, ти тільки підірвав дух нашим бійцям за Україну! Краще нічого більше не пиши, займайся своїм ділом", - радять Васі його фоловери в Instagram.

"Васі точно голову відбили, ти ганьбиш себе", - відзначають користувачі. Велика частина українців, не стримують емоцій, поливаючи боксера брудом.

скріншот коментаря

скріншот коментаря

@lomachenkovasiliy

скріншот коментаря

скріншот коментаря

@lomachenkovasiliy

скріншот коментаря

скріншот коментаря

@lomachenkovasiliy

скріншот коментаря

скріншот коментаря

@lomachenkovasiliy

скріншот коментаря

скріншот коментаря

@lomachenkovasiliy

скріншот коментаря

скріншот коментаря

@lomachenkovasiliy

скріншот коментаря

скріншот коментаря

@lomachenkovasiliy

скріншот коментаря

скріншот коментаря

@lomachenkovasiliy

скріншот коментаря

скріншот коментаря

@lomachenkovasiliy

У той же час російський сегмент уболівальників в захваті від вірша.

скріншот коментаря

скріншот коментаря

@lomachenkovasiliy

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Американка здобула розгромну перемогу і побила "вічний" рекорд Ломаченка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов
Особа
Василь Ломаченко
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Червоний Данило
Червоний Данило
лома ты yепoк ватный! закрой хaвaльник и yепуй на россию! к своим братьям русиш cвиньям! мне в зaпaдло сyчaра, дышать украинским воздухом вместе с тобой! привет сyчaра из Одессы!/
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
И вот после всей этой "шняги", флаг на его плечах выглядит издёвкой, плевком....
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0
1
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Папа воспитал боксёра... А вот с гражданином - не получилось....
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