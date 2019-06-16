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Ф'юрі влаштував шалене шоу в рингу, повторивши Мохаммеда Алі

9.4тЧитати матеріал російською

Лінійний чемпіон в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) в бою проти Тома Шварца (24-1, 16 КО) опустив руки і без захисту зміг ухилитися від всіх ударів.

Рухи британця викликали дикий захват на трибунах. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на справжню естетику боксу.

У коментарях вболівальники відразу порівняли це шоу з боєм найвеличнішого Мохаммеда Алі в 1977 році проти Майкла Доукса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 16 червня Ф'юрі нокаутував Шварца і завоював титул інтерконтинентального чемпіона Всесвітньої боксерської організації (WBO).

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Особи
Тайсон Ф'юріТом Шварц
Місце
СШАЛас-Вегас
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