Ф'юрі вирішив піти з боксу: ЗМІ повідомили про сенсаційне рішення Тайсона

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі збирається провести ще два поєдинки у форматі боксу, а потім підпише контракт з UFC і перейде у змішані єдиноборства.

"Тайсон сказав мені, що у нього залишилося два бої за контрактом, після чого він піде з боксу. Він хоче перейти в UFC. Він був максимально серйозним, коли говорив це", – цитує Twitter-акаунт talkSPORT журналіста Спенсера Олівера.

Тайсон Ф'юрі CBS Sports

"Tyson told me he's got 2 fights left in his contract, then he done with boxing."



"He said he 's going into @UFC." ✅



"It's a new start, it's a new challenge for him. He was being deadly serious. "🔥 @SpencerOliver reveals @Tyson_Fury has told him he 's joining the UFC. 👀 pic.twitter.com/KMW8IE7xR6 – talkSPORT (@talkSPORT) December 15, 2019

Нагадаємо, що 22 лютого в Лас-Вегасі Ф'юрі проведе повторний поєдинок проти Деонтея Уайлдера. Перший бій між ними завершився внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа, який повернув собі титули WBA, WBO та IBF, висловив бажання допомогти Ф'юрі у підготовці до поєдинку з Уайлдером.

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