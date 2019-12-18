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18 грудня • оновлено в 11:40
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Ф'юрі вирішив піти з боксу: ЗМІ повідомили про сенсаційне рішення Тайсона

1.5т
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Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі збирається провести ще два поєдинки у форматі боксу, а потім підпише контракт з UFC і перейде у змішані єдиноборства.

"Тайсон сказав мені, що у нього залишилося два бої за контрактом, після чого він піде з боксу. Він хоче перейти в UFC. Він був максимально серйозним, коли говорив це", – цитує Twitter-акаунт talkSPORT журналіста Спенсера Олівера.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

CBS Sports

Нагадаємо, що 22 лютого в Лас-Вегасі Ф'юрі проведе повторний поєдинок проти Деонтея Уайлдера. Перший бій між ними завершився внічию.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа, який повернув собі титули WBA, WBO та IBF, висловив бажання допомогти Ф'юрі у підготовці до поєдинку з Уайлдером.

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Теми
WBO WBA UFC
Особи
Ентоні Джошуа Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі
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