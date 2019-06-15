Ф'юрі переміг Шварца на церемонії зважування

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО) істотно переважив інтерконтинентального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) Тома Шварца (24-0, 16 КО).

Церемонія зважування пройшла в Лас-Вегасі.

Ваги під Ф'юрі показали 263 фунта (119,2 кілограма), в той час як вага непереможного німця склала лише 235 фунтів (106,5 кілограмів).

При цьому показники Шварца виявилися для нього найбільшими в кар'єрі. Його нинішя вага на 2-5 кг більша за звичайну бойову ваги в останні чотири роки (лише перед одним поєдинком у 2017 році він важив майже стільки ж - 111 кг).

Орієнтовний початок бою – о 06:00 ранку неділі, 16 червня, за київським часом. Вже стало відомо, які телеканали покажуть цей поєдинок.

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