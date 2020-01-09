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9 січня • оновлено в 10:16
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Ф'юрі обізвав Усика: спортивні підсумки 8 січня

1.1т
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Українського суперчемпіона Василя Ломаченка визнали найкращим боксером світу, а "Динамо" оголосило про другий зимовий трансфер.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 8 січня.

Крім того, британець Тайсон Ф'юрі жорстко висловився про Всесвітню боксерську організацію (WBO) через Олександра Усика. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
Тег
ФК Динамо Київ
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