Ф'юрі обізвав Усика: спортивні підсумки 8 січня

Українського суперчемпіона Василя Ломаченка визнали найкращим боксером світу, а "Динамо" оголосило про другий зимовий трансфер.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 8 січня.

Крім того, британець Тайсон Ф'юрі жорстко висловився про Всесвітню боксерську організацію (WBO) через Олександра Усика. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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