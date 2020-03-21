Головна Новини
21 березня • оновлено в 15:48
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Енді Руїс відправив у нокдаун чемпіона UFC Андрія Орловського

1.6т
Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Енді Руїс виклав в Instagram відео спарингу з Андрієм Орловим, який на той момент був чинним чемпіоном UFC у важкій дивізіоні.

"Мені було 16 років, коли я мав честь битися з чемпіоном UFC у важкій вазі Андрієм Орловським. Цей крутий хлопець виправдав своє прізвисько Пітбуль. Але мені вдалося доставити йому неприємності. Спасибі, чемпіон. Вибачте за якість відео", – підписав Руїс ролик.

I was 16 years old when I had the honor to spar with UFC Heavyweight Champion @andreiarlovski . Super tough guy lived up to his name The Pitbull . I did manage to give him some trouble tho.😂Thanks champ ! So many great memories at the wildcard boxing club where Freddie Roach sharpened my skills as a boxer . Sorry for the vid quality it's throwback. 🤣🤣🤦♂️🥊

Публікація від Andy Ruiz Jr (@ andy_destroyer13)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 декабряр Руїс програв бій-реванш за чемпіонські пояси IBF / WBO / WBA в суперважкій вазі проти Ентоні Джшуа. Поєдинок пройшов в арабському Ер-Ріяді і завершився впевненою перемогою британського боксера за очками.

Після бою британець, коментуючи свій успіх, відзначив заслуги Володимира Кличка.

В андеркарті цієї битви росіянин Олександр Повєткін сенсаційно уникнув поразки, звівши бій з Майклом Хантером внічию.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Енді Руїс-молодший
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Слуцк
VS
Славия Мозырь
Ничья за коэффициент в 3,10
3.10 Сделать ставку
fnatic
VS
North
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Gen.G
VS
Chaos
Победа Gen.G с форой в -1,5 карты
2,50 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Copenhagen Flames
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,30 Сделать ставку
NaVi
VS
forZe
Победа forZe с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
BIG
VS
Complexity
Победа BIG
1.87 Сделать ставку
Ислочь
VS
Неман
Победа Немана или ничья
1.84 Сделать ставку
Витебск
VS
Городея
Победа Городеи или ничья
1.64 Сделать ставку
АПЛ - первый турнир, который возобновит сезон 2019/20
2.00 Сделать ставку
Месси забьет первый гол после карантина быстрее чем Роналду
1.66 Сделать ставку