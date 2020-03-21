Колишній чемпіон світу у важкій вазі Енді Руїс виклав в Instagram відео спарингу з Андрієм Орловим, який на той момент був чинним чемпіоном UFC у важкій дивізіоні.
"Мені було 16 років, коли я мав честь битися з чемпіоном UFC у важкій вазі Андрієм Орловським. Цей крутий хлопець виправдав своє прізвисько Пітбуль. Але мені вдалося доставити йому неприємності. Спасибі, чемпіон. Вибачте за якість відео", – підписав Руїс ролик.
I was 16 years old when I had the honor to spar with UFC Heavyweight Champion @andreiarlovski . Super tough guy lived up to his name The Pitbull . I did manage to give him some trouble tho.😂Thanks champ ! So many great memories at the wildcard boxing club where Freddie Roach sharpened my skills as a boxer . Sorry for the vid quality it's throwback. 🤣🤣🤦♂️🥊
Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 декабряр Руїс програв бій-реванш за чемпіонські пояси IBF / WBO / WBA в суперважкій вазі проти Ентоні Джшуа. Поєдинок пройшов в арабському Ер-Ріяді і завершився впевненою перемогою британського боксера за очками.
Після бою британець, коментуючи свій успіх, відзначив заслуги Володимира Кличка.
В андеркарті цієї битви росіянин Олександр Повєткін сенсаційно уникнув поразки, звівши бій з Майклом Хантером внічию.
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