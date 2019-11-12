Elite World Championship: українська збірна візьме участь зі змішаних бойових мистецтв в MMA турнірі

Збірна України зі змішаних бойових мистецтв UF MMA братиме участь у чемпіонаті світу зі змішаних бойових мистецтв – MMA Elite World Championship 18-23 листопада у Сінгапурі.

Чемпіонат делегує GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts) – європейська некомерційна MMA організація, яка функціонує з 2018 року та заснована у Амстердамі. Її учасники мають членство у більш ніж 60 федераціях по всьому світу та багаторічний досвід у MMA.

Унікальність чемпіонату MMA Elite World Championship у партнерстві з міжнародною спортивною організацією - One Championship, що є найбільшою на території Азії. Мета такої потужної підтримки – організувати захід, що дасть ще більше можливостей для росту і розвитку любительського MMA.

Політика GAMMA полягає у популяризації ММА як виду спорту, який згодом стане олімпійським. Тож MMA Elite World Championship – це чудовий шанс більше ніж для 60 країн світу, у тому числі і для України, розвивати змішані бойові мистецтва, та виводити цей спорт на новий рівень. Також, чемпіонат є хорошим шансом для любительських спортсменів розвивати свою кар’єру у перспективі професійних змагань по ММА.

Тому вже у листопаді, національні інтереси ММА буде захищати Україна від імені збірної UF MMA на найбільшій професійній арені у Сінгапурі – Singapore Indoor Stadium. UF MMA – це любительська українська збірна зі змішаних бойових мистецтв, цілі якої повністю співпадають з основною концепцією World Championship:

Підняти любительські ММА на професійний рівень

Дати можливість кожному спробувати себе у змішаних бойових мистецтвах

Популяризація MMA серед молоді

Про цілі української збірної, віце-президент Денис Перч:

"Ми прагнемо щоб наші вихованці спочатку відточили свою майстерність на любительському рівні. Ми, як збірна – даємо усе для цього майбутнім професіоналам, оскільки дитячий спорт – це наш основний пріоритет.

Для нас важливо зацікавити абсолютно усі категорії підростаючих поколінь, не дивлячись на те, чи є у них фінансові можливості для занять спортом та виступів у змаганнях. Тож участь у таких заходах як MMA Elite World Championship – це ще одна нагода стати на крок ближче до нашої мети".

Таким чином, 18 українських спортсменів у 16 вагових категоріях представлять нашу країну на World Championship. Окрім всього, для переможців чемпіонату це можливість отримати стипендію у розмірі 4 тис. дол. на рік членства в академії Envolve MMA. А найкращих бійців – чоловіка та жінку нагородять контрактом на 100 тис. дол. та 5 поєдинків із World One Championship.

Усі співвітчизники вболіватимуть за UF MMA, адже збірна зі змішаних бойових мистецтв має безліч ресурсів для того, щоб повернутися в Україну із золотом та ще більшими перспективами для любительського ММА.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!