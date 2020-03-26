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26 березня • оновлено в 15:00
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Екссуперник Ломаченка захопився українцем

1.9т
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Екссуперник Василя Ломаченка Люк Кемпбелл зробив прогноз на бій українця проти Теофімо Лопеса і назвав нашого співвітчизника найкращим боксером, проти якого він виходив на ринг.

"Я бився і з Лопесом, і з Ломаченком. Ломаченко – найкращий боксер, з ким я коли-небудь ділив ринг, але це професійний бокс, тому ти ніколи не знаєш, що може статися. Завжди існує ймовірність того, що один випадковий удар вирішить долю поєдинку. Однак не думаю, що Ломаченко пропустить такий удар, шанси на це невеликі. У будь-якому випадку, Лопес є дуже сильним боксером, тому подивимося, як все складеться", – сказав він в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social.

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Нагадаємо, що поєдинок між Ломаченком і Кемпбеллом відбувся 31 серпня 2019 року і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом, запланований на 30 травня, буде перенесений через пандемію коронавірусу.

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Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Василь Ломаченко Теофімо Лопес Люк Кемпбелл
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