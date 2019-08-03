Ексчемпіон світу з боксу покінчив життя самогубством

Польський боксер і колишній чемпіон світу серед молоді за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі Давид Костецкі (39-2) покінчив життя самогубством.

Давид Костецкі

38-річний спортсмен перебував у в'язниці. У виправній установі підтвердили, що Костецкі звів рахунки з життям, повідомляє Polsat Sport.

Костецкі відбував п'ятий термін. Поляк був визнаний винним в організації злочинного угруповання і засуджений до п'яти років позбавлення волі. Костецкі залишалося два роки до кінця терміну.

В останній раз Костецкі виходив на ринг у 2014 році. Тоді він поступився співвітчизнику Анджею Вайді.

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