Екс-чемпіона світу з Євпаторії нокаутував непереможний супертяж

Боксер з Євпаторії Олександр Димитренко (41-6, 26 KO), який прийняв громадянство Німеччини в 2010 році, програв нокаутом непереможному французькому суперважковаговику Тонi Йока (6-0, 5 KO).

Опонент німецького українця з перших хвилин заволодів ініціативою. Уже в третьому раунді Йока відправив Димитренка в нокдаун. Саша зміг піднятися, але через деякий час знову пропустив серію ударів і рефері зупинив бій.

Йока - Димитренко

Йока - Димитренко

Йока - Димитренко

Новини Українець побив непереможного боксера і завоював чемпіонський титул

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні минулого року Димитренко був нокаутований американським супертяжем Брайантом Дженнингсом (24-2, 14 КО).

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!