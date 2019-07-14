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Екс-чемпіона світу з Євпаторії нокаутував непереможний супертяж

77.7т Читати матеріал російською

Боксер з Євпаторії Олександр Димитренко (41-6, 26 KO), який прийняв громадянство Німеччини в 2010 році, програв нокаутом непереможному французькому суперважковаговику Тонi Йока (6-0, 5 KO).

Опонент німецького українця з перших хвилин заволодів ініціативою. Уже в третьому раунді Йока відправив Димитренка в нокдаун. Саша зміг піднятися, але через деякий час знову пропустив серію ударів і рефері зупинив бій.

Йока - Димитренко

Йока - Димитренко

Йока - Димитренко

Йока - Димитренко

Йока - Димитренко

Йока - Димитренко

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Українець побив непереможного боксера і завоював чемпіонський титул

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні минулого року Димитренко був нокаутований американським супертяжем Брайантом Дженнингсом (24-2, 14 КО).

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Сало Уронили
Сало Уронили
две зрады.германия и евпатория
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