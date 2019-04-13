Екс-чемпіон світу злякався бою з непереможним українським боксером

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Келл Брук відмовився від проведення бою з непереможним українським боксером Тарасом Шелестюком (17-0, 10 KO).

"Привіт всім фанатам боксу! З останніх новин - три тижні тому мені надійшла пропозиція боксувати з Келлі Брук в "Медісон-сквер-гарден" Нью-Йорку в андеркарді бою Джошуа – Міллер. Я прийняв цей бій, але через три тижні команда Келлі Брук відмовилася від проведення цього поєдинку. І це при тому, що я погодився боксувати в його вазі - 69.900", – сказав Шелестюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня Шелестюк тріумфально повернувся в ринг після 19-місячної перерви в кар'єрі. 33-річний уродженець Макіївки в напівсередній вазі переміг Мартіна Анхела Мартінеса (19-17-1, 12 KO).

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