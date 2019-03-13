Екс-чемпіон світу розповів, якою буде кар'єра Усика в суперважах

Колишній чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Володимир Сидоренко розповів про те, яким він бачить виступ у суперважкій вазі абсолютного чемпіона у важкому дивізіоні Олександра Усика.

Олександр Усик

"Я б хотів нагадати любителям боксу, що Саша не вперше виступає в суперважкій вазі. Він в "Українських отаманах" виступав у суперважах і перебив там усіх. Нехай цю історію згадають і піднімуть бої. Він був могутніший, був швидший, був на ногах кращий за всіх суперважковаговиків. Він побив усіх у цій версії, тому для нього цей бій — це вже не нове, а те, що він робив. Зараз Усик набере масу, відпрацьовуватиме можливі комбінації — це тільки плюс. Я думаю у нього велике майбутнє в суперважах. Є ймовірність того, що він теж забере всі пояси", — цитує Luckypunch.net Сидоренка.

Раніше промоутер Усика Едді Хірн заявив про зрив підготовки до бою з росіянином Олександром Повєткіним.

Скасування переговорів щодо бою Усик — Повєткін підтвердив і промоутер "Русского Витязя".

18 травня Усик і Повєткін можуть виступити на одному вечорі боксу, але не проти один одного. Суперником Усика якраз і може стати камерунський суперваж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а суперником Повєткіна — американець Майкл Хантер-молодший (16-1, 11 КО).

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!