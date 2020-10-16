Єдиний кривдник Ломаченка: якби я подивився бої українця, то побоявся б вийти на ринг

Колишній чемпіон світу Орландо Салідо, який завдав єдиної поразки Василю Ломаченку (14-1, 10 КО) в його професійній кар'єрі, поділився спогадами про підготовку до бою з українцем.

В інтерв'ю виданню Yahoo! Sports мексиканський боксер розповів про свою тактику на поєдинок, який відбувся 1 березня 2014 року і закінчився його перемогою роздільним рішенням суддів. Салідо також зізнався, що не дивився відео попередніх боїв Ломаченка, оскільки міг "злякатися і не вийти на ринг".

"Я знав про його потенціал, але намагався не дозволяти йому працювати і думати. Я хотів весь час бути над ним. Саме таким чином мені вдалося нейтралізувати його чудові навички. Перед боєм я не дивився відео з попередніх поєдинків Ломаченка, оскільки в іншому випадку побоявся б вийти на ринг. Він відмінно рухає як ногами, так і головою, і має високий боксерський інтелект", – розповів боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 17 жовтня, Ломаченко проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти Теофімо Лопеса. Його не покажуть на українському телебаченні, оскільки ексклюзивні права на трансляцію були викуплені онлайн-платформою Megogo. Стало відомо, скільки коштуватиме перегляд поєдинку.