Ексчемпіонка світу з боксу і віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова заявила, що не готова давати оцінку шляху, по якому йдуть Олександр Усик і Василь Ломаченко.

"Я не готова давати оцінки того шляху, по якому йдуть хлопці. Кожен вибирає свій шлях. Шлях, по якому йдуть вони – складний. Я б не хотіла їх виправдовувати. Засудження – погана штука, через яку відбуваються нехороші речі. Я просто написала про те, щоб хлопців не "травили". Вони не гідні того, щоб їх закидали камінням", – сказала вона в інтерв'ю виданню Tribuna.

Олександр Усик і Василь Ломаченко Корреспондент.net

Шатернікова також зазначила, що в російському фільмі про церкву, в якому знялися українські боксери, "є хороші посили", проте піднята тема братніх народів все перекреслила.

"99% людей, які писали купу гидоти, цей фільм не дивилися. Вони прочитали вирвані заголовки – і все. У цьому фільмі є хороші посили – про вічне, добре і правильне. Чому вони взяли участь? Я лише припускаю, що вони, як дуже віруючі люди, хотіли озвучити саме це. Посил їхньої участі був у доброму ключі, якби не було порушено тему братів. Якщо для Василя ми брати – це його вибір. Я не вважаю росіян братами. Але я не можу засуджувати тих, хто відчуває братерську єдність з росіянами. Це їхній вибір", – вважає ексчемпіонка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фільмі "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!" Олександр Усик однозначно висловився за дружбу з росіянами. У свою чергу, Василь Ломаченко назвав Росію і Україну єдиними. Після цього боксерів внесли в базу сайту "Миротворець".

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