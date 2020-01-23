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23 січня • оновлено в 04:41
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Джошуа впав у ноги відомому політику і йому довелося виправдовуватися

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Британський суперчемпіон Ентоні Джошуа потрапив в неоднозначну ситуацію під час зустрічі з президентом Нігерії Мухаммаду Бухарі.

Політик перебуває з візитом у Лондоні, де бере участь в інвестиційному форумі. Цим приводом для зустрічі вирішив скористатися сам боксер, у якого є нігерійські коріння. Джошуа передав Бухарі свої чемпіонські пояси, а потім впав йому в ноги, пише ВВС.

Ентоні Джошуа і Мухаммаду Бухарі

Ентоні Джошуа і Мухаммаду Бухарі

TOLU OGUNLESI

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"Мова йде не про політику. Йдеться про культуру і повагу до наших старших", – пояснив свій вчинок Ентоні. При цьому в мережі образилися на боксера через те, що в розмові з президентом він не підняв питання проблем, з якими стикається нігерійська молодь.

Ентоні Джошуа і Мухаммаду Бухарі

Ентоні Джошуа і Мухаммаду Бухарі

TOLU OGUNLESI

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа назвав Олександра Усика найкращим представником важкої ваги в історії і викликав його на бій.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Ентоні Джошуа
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