Джошуа - Руїс: відео приголомшливого нокауту

Представник Мексики Енді Руїс-молодший (32-1, 21 КО) створив грандіозну сенсацію на вечорі боксу в Нью-Йорку.

Перед трибунами переповненого Madison Square Garden 29-річний боксер сенсаційно нокаутував британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО), ставши новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Уже в дебюті зустрічі Руїс потрапив в нокдаун, але зміг піднятися і продовжити зустріч. Вирішальним став 7-й раунд, після якого рефері зупинив бій.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися ключовий момент, який призвів до нокауту Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за свій дебютний бій на американському рингу, Ентоні Джошуа заробив вражаючий гонорар.

1 червня відбувся ще один поєдинок. Знаменитий український боксер Іван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсаційно переміг 32-річного екс-чемпіона світу в двох дивізіонах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

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