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Джошуа - Руїс: відео приголомшливого нокауту

Джошуа - Руїс: відео приголомшливого нокауту
Зустріч завершилася в 7-му раунді
2.3тЧитати матеріал російською

Представник Мексики Енді Руїс-молодший (32-1, 21 КО) створив грандіозну сенсацію на вечорі боксу в Нью-Йорку.

Перед трибунами переповненого Madison Square Garden 29-річний боксер сенсаційно нокаутував британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО), ставши новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Уже в дебюті зустрічі Руїс потрапив в нокдаун, але зміг піднятися і продовжити зустріч. Вирішальним став 7-й раунд, після якого рефері зупинив бій.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися ключовий момент, який призвів до нокауту Джошуа.

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Джошуа - Руїс: кращі моменти сенсаційного бою на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, за свій дебютний бій на американському рингу, Ентоні Джошуа заробив вражаючий гонорар.

1 червня відбувся ще один поєдинок. Знаменитий український боксер Іван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсаційно переміг 32-річного екс-чемпіона світу в двох дивізіонах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

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Особи
Енді Руїс-молодшийЕнтоні Джошуа
Місце
СШАНью Йорк
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