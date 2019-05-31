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Джошуа – Руїс: названі космічні гонорари за бій

1.9тЧитати матеріал російською

Британський суперчемпіон Ентоні Джошуа, який у суботу, 1 червня, проведе дебютний бій на американському рингу, отримає за нього вражаючий гонорар.

Поєдинок пройде на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Суперником AJ стане представник Мексики Енді Руїс. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа – Руїс. Орієнтовний початок – о 05:00 ранку неділі, 2 червня, за київським часом.

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Джошуа — Руїс: прогноз на чемпіонський супербій

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

За даними британського видання The Independent, за бій із Руїсом Джошуа може отримати близько 25 мільйонів доларів, які він міг заробити в відмінному поєдинку з Джарреллом Міллером.

У свою чергу мексиканський претендент розраховує на суму в сім мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Едді Хірн озвучив несподівані деталі бою Олександра Усика й Ентоні Джошуа.

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Особа
Ентоні Джошуа
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леня зе
леня зе
ну идиот Энтони Джошуа.Кличко-Этинзон не выходя на ринг рубит баблишко ,думаю не меньше.имхо
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