ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Джошуа – Руїс: дивитися онлайн чемпіонський бій

442Читати матеріал російською

Британський суперчемпіон Ентоні Джошуа в суботу, 1 червня, проведе дебютний бій на американському рингу.

На знаменитій арені Madison Square Garden в Нью-Йорку володар поясів Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) в суперважкій вазі битиметься з представником Мексики Енді Руїсом.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа – Руїс. Орієнтовний початок – о 5:00 ранку в неділю, 2 червня, за київським часом.

Новини
Реванш з Повєткіним? Джошуа виступив з різкою заявою через Уайлдера
Джошуа – Руїс: всі подробиці історичного супербоя

Джошуа – Руїс

ДЕ ДИВИТИСЯ ДЖОШУА – РУЇС

В Україні ніхто не зацікавився трансляцією історичного для британця поєдинку. Побачити пряму трансляцію з Нью-Йорка можна буде побачити на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, "Матч! Боєць" покаже весь вечір боксу в Нью-Йорку. Тут ефір розпочнеться о 00:30.

ПРОГНОЗ НА ДЖОШУА – РУЇС

Очевидним фаворитів букмекерів вважається британський боксер. Ставки на перемогу Джошуа приймаються з коефіцієнтом 1,05.

Нічия оцінюється котируванням 34,00. А показники на успіх претендента досягають вражаючого рівня 10,00.

Джошуа – Руїс: всі подробиці історичного супербоя

Джошуа – Руїс

ОПЛАТУ БОЮ ДЖОШУА – РУЇС

За даними ЗМІ, за бій з Руїсом Джошуа може отримати близько 25 мільйонів доларів, які він міг заробити в відмінному поєдинку з Джаррелл Міллером.

У свою чергу мексиканський претендент розраховує на суму в сім мільйонів доларів.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Ентоні Джошуа, чемпіон WBA, WBO і IBF:

– Якщо подивитися бої Руїса, то багато його нокаутів пішли від комбінацій. Тобто, від удару, який не бачиш. У нього дуже швидкі руки. У нього вистачає нокаутів, так що хлопець він з важкими кулаками. Руїс вміє працювати комбінаціями, тоді як мене навчали більше по-європейськи: джеб, раз-два, джеб, раз-два, хук. Він же вміє кидати лівий хук, правий хук, лівий хук, правий хук, аперкот, правий хук по тулубу.

Джошуа – Руїс: всі подробиці історичного супербоя

Джошуа – Руїс

Енді Руїс, претендент:

– Все відбувається не просто так, і я тут для того, щоб стати першим мексиканським чемпіоном світу хевівейта в історії. У Джошуа всі пояси, і кожен намагається битися з ним. Він – велика грошова величина, і я тут, щоб завоювати те, що належить йому. Я йду вперед і викидаю комбінації, яких Джошуа ніколи не бачив. Готовий померти в рингу, щоб добути цю перемогу. І зроблю все, що буде потрібно, щоб домогтися свого.

ПРОМО БОЮ ДЖОШУА – РУЇС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа під час підготовки до бою з Енді Руїсом спробував повторити один з трюків українського чемпіона Василя Ломаченка і відчув шок від здібностей нашого боксера.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "WBA" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
WBAWBO
Особа
Ентоні Джошуа
Місце
СШАНью Йорк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки