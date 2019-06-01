Джошуа – Руїс: дивитися онлайн чемпіонський бій

Британський суперчемпіон Ентоні Джошуа в суботу, 1 червня, проведе дебютний бій на американському рингу.

На знаменитій арені Madison Square Garden в Нью-Йорку володар поясів Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) в суперважкій вазі битиметься з представником Мексики Енді Руїсом.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа – Руїс. Орієнтовний початок – о 5:00 ранку в неділю, 2 червня, за київським часом.

Джошуа – Руїс

ДЕ ДИВИТИСЯ ДЖОШУА – РУЇС

В Україні ніхто не зацікавився трансляцією історичного для британця поєдинку. Побачити пряму трансляцію з Нью-Йорка можна буде побачити на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, "Матч! Боєць" покаже весь вечір боксу в Нью-Йорку. Тут ефір розпочнеться о 00:30.

ПРОГНОЗ НА ДЖОШУА – РУЇС

Очевидним фаворитів букмекерів вважається британський боксер. Ставки на перемогу Джошуа приймаються з коефіцієнтом 1,05.

Нічия оцінюється котируванням 34,00. А показники на успіх претендента досягають вражаючого рівня 10,00.

Джошуа – Руїс

ОПЛАТУ БОЮ ДЖОШУА – РУЇС

За даними ЗМІ, за бій з Руїсом Джошуа може отримати близько 25 мільйонів доларів, які він міг заробити в відмінному поєдинку з Джаррелл Міллером.

У свою чергу мексиканський претендент розраховує на суму в сім мільйонів доларів.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Ентоні Джошуа, чемпіон WBA, WBO і IBF:

– Якщо подивитися бої Руїса, то багато його нокаутів пішли від комбінацій. Тобто, від удару, який не бачиш. У нього дуже швидкі руки. У нього вистачає нокаутів, так що хлопець він з важкими кулаками. Руїс вміє працювати комбінаціями, тоді як мене навчали більше по-європейськи: джеб, раз-два, джеб, раз-два, хук. Він же вміє кидати лівий хук, правий хук, лівий хук, правий хук, аперкот, правий хук по тулубу.

Джошуа – Руїс

Енді Руїс, претендент:

– Все відбувається не просто так, і я тут для того, щоб стати першим мексиканським чемпіоном світу хевівейта в історії. У Джошуа всі пояси, і кожен намагається битися з ним. Він – велика грошова величина, і я тут, щоб завоювати те, що належить йому. Я йду вперед і викидаю комбінації, яких Джошуа ніколи не бачив. Готовий померти в рингу, щоб добути цю перемогу. І зроблю все, що буде потрібно, щоб домогтися свого.

ПРОМО БОЮ ДЖОШУА – РУЇС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа під час підготовки до бою з Енді Руїсом спробував повторити один з трюків українського чемпіона Василя Ломаченка і відчув шок від здібностей нашого боксера.

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