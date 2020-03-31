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31 березня • оновлено в 10:29
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Джошуа - Руїс 3: промоутер Усика несподівано заговорив про реванш

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Промоутер Олександра Усика й Ентоні Джошуа Едді Хірн натякнув на можливий третій бій між британцем і Енді Руїсом-молодшим.

"Джошуа поб'ється з ким завгодно, в тому числі і в третій раз з Енді Руїсом, якщо той все ще буде перемагати або нагадувати про себе. Хто знає, що у Руїса в голові? Він заробив багато грошей. Може він сховається в променях призахідного сонця", – цитує слова Хірна видання DailyMail.

Джошуа повернув собі титули після перемоги над Руїсом в матчі-реванші

Джошуа повернув собі титули після перемоги над Руїсом в матчі-реванші

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Він також вважає, що мексиканець програв другий поєдинок Джошуа не через те, що набрав вагу.

"Справа не в тому, що він набрав 4,5 кг, а в тому, що Джошуа показав інший бокс. Якби він обмінювався ударами в тому бою і був нокаутований, всі сказали б, що Руїс – вбивця, але у Джошуа був інший план на поєдинок. Один боксер готувався до бою півроку, а інший – вісім тижнів", – додав промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 грудня 2019 року відбувся реванш між Ентоні Джошуа й Енді Руїсом-молодшим, який закінчився впевненою перемогою британського боксера.

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Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Енді Руїс-молодший Ентоні Джошуа
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