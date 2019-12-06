Джошуа – Руїс 2: дивитися онлайн зважування перед реваншем

Британець Ентоні Джошуа та мексиканець Енді Руїс зустрінуться напередодні матчу-реваншу на церемонії зважування.

Боксери проведуть обов'язкову процедуру у п'ятницю, 6 грудня. Сам поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії 7 грудня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію Джошуа – Руїс 2. Орієнтовний початок – о 22:45 за київським та о 23:45 за московським часом.

Джошуа – Руїс

На кону стоятимуть три чемпіонські пояси у суперважкій вазі – за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Міжнародної федерації боксу (IBF).

Напередодні реваншу Руїс попрацював над своєю вагою, скинувши чимало кілограмів. У першому бою мексиканець важив 121,5 кг, а його опонент – 112,4. Дивіться на "Обозреватель" церемонію зважування бою Джошуа – Руїс 2. Початок – о 15:00 за київським та о 16:00 за московським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа відверто розповів про те, які поради отримав від української легенди Володимира Кличка напередодні реваншу.

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