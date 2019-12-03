Джошуа збив пиху Ломаченку напередодні реваншу з Руїсом

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа назвав Василя Ломаченка чудовим боксером, але не тим, хто продовжує прогресувати.
Слова британця назводить The Guardian.
Ентоні Джошуа (зліва)
PA
"Я, як і раніше, насолоджуюся боксом на всі 100%, тому що з часом стаю тільки кращим. Є такі люди, як Василь Ломаченко – великі бійці, але є також ті, хто стають кращими з кожним боєм, як Сауль Альварес і я. Коли у тебе солідний фундамент, тріщинка в одній цеглі не зруйнує всю будівлю", – заявив Джошуа.
Під "тріщинкою", ймовірно, Джошуа має на увазі поразку від Енді Руїса 1 червня. Реванш боксерів відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, цей поєдинок відвідає Олександр Усик і його найбільш ймовірний наступний суперник Дерек Чісора.
Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Джошуа – Руїс: реванш" на сайті "OBOZREVATEL".