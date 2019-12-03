Головна Новини
3 грудня • оновлено в 20:38
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Джошуа збив пиху Ломаченку напередодні реваншу з Руїсом

6.8т
Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа назвав Василя Ломаченка чудовим боксером, але не тим, хто продовжує прогресувати.

Слова британця назводить The Guardian.

Ентоні Джошуа (зліва)

Ентоні Джошуа (зліва)

PA

"Я, як і раніше, насолоджуюся боксом на всі 100%, тому що з часом стаю тільки кращим. Є такі люди, як Василь Ломаченко – великі бійці, але є також ті, хто стають кращими з кожним боєм, як Сауль Альварес і я. Коли у тебе солідний фундамент, тріщинка в одній цеглі не зруйнує всю будівлю", – заявив Джошуа.

Новини
Вийти з літака на висоті 10 км: мама Джошуа пережила кошмар

Під "тріщинкою", ймовірно, Джошуа має на увазі поразку від Енді Руїса 1 червня. Реванш боксерів відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цей поєдинок відвідає Олександр Усик і його найбільш ймовірний наступний суперник Дерек Чісора.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Джошуа – Руїс: реванш" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Ентоні Джошуа Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
7
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги