Джошуа збив пиху Ломаченку напередодні реваншу з Руїсом

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа назвав Василя Ломаченка чудовим боксером, але не тим, хто продовжує прогресувати.

Слова британця назводить The Guardian.

Ентоні Джошуа (зліва) PA

"Я, як і раніше, насолоджуюся боксом на всі 100%, тому що з часом стаю тільки кращим. Є такі люди, як Василь Ломаченко – великі бійці, але є також ті, хто стають кращими з кожним боєм, як Сауль Альварес і я. Коли у тебе солідний фундамент, тріщинка в одній цеглі не зруйнує всю будівлю", – заявив Джошуа.

Під "тріщинкою", ймовірно, Джошуа має на увазі поразку від Енді Руїса 1 червня. Реванш боксерів відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цей поєдинок відвідає Олександр Усик і його найбільш ймовірний наступний суперник Дерек Чісора.

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