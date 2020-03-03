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3 березня • оновлено в 16:23
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Джошуа Ф'юрі: стали відомі плани на бій

1.5т
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Знаменитий промоутер з компанії Matchroom Boxing Едді Хірн впевнений у тому, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі проведуть два або три бої між собою.

"Джошуа і Ф'юрі точно поб'ються двічі або тричі. Угода, яку ми хочемо укласти якомога швидше – домовленість з Ф'юрі та Бобом Арумом (промоутером британця – Ред.) Про проведення двох боїв. Перший має пройти в кінці цього року, а другий – влітку 2021-го", – заявив Хірн в інтерв'ю інформагентству SkySports.

Едді Хирн

Едді Хирн

XSport

Він також вважає, що поєдинок має пройти на території Великобританії, оскільки обидва боксери представляють цю країну.

"Я хочу провести бій у Великобританії, тому що в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу зійдуться два представника цієї країни. Такого більше ніколи не трапиться", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу з боксу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа свій наступний бій проведе 20 червня. Суперником британця стане болгарський боксер Кубрат Пулєв.

Що стосується Тайсона Ф'юрі, то його третій поєдинок проти Деонтея Уайлдера повинен відбутися 18 липня, про що повідомив промоутер Боб Арум.

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Особи
Боб Арум Деонтей Вайлдер Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Едді Хірн
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