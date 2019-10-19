Непереможний боксер нокаутом повісив суперника на канати - опубліковано відео

Американський боксер Джозеф Адорно (14-0, 12 КО) відзначився ефектним нокаутом в поєдинку проти аргентинця Деміана Алехандро Соси (9-3, 7 КО).
TKO2. 14-0. 12KO. @_blessedhands keeps his rise in the Lightweight division going. #BeterbievNail pic.twitter.com/TC1085evwj- Top Rank Boxing (@trboxing) October 19, 2019
Бій на вечорі боксу в Філадельфії в андеркарті зустрічі Гвоздик - Бетербієв завершився в 2-му раунді. У кінцівці першої трихвилинки 20-річний американець відправив опонента в нокдаун, а відразу після перерви потужним ударом повісив Сосу на канати.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Гвоздик - Бетербієв пройшла в США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.
Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.
Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.
Відразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.
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