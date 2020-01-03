"Дуже непросто": Кличко розповів про спаринги з Усиком

Легендарний український боксер Володимир Кличко розповів про перспективи свого співвітчизника Олександра Усика в суперважкій вазі, а також заявив, що недавно проводив з ним спаринги.

Володимир Кличко і Олександр Усик Instagram Олександра Усика

"Ми з ним спарингували. Я до сих пір підтримую себе у формі. Так ось, ми спарингували десь два-три тижні тому. У нього дуже великі руки, красива техніка. Спарингувати з ним – абсолютно непроста справа, хоча я все ще в непоганій формі", – цитує Кличка Youtube-канал The Boxing Icons.

Він також додав, що в Усика "є всі шанси в суперважкому дивізіоні".

"Йому потрібно трохи часу, щоб звикнути. Цей перехід схожий на зміну любительського боксу на професійний. Це все той же спорт – бокс, але все трохи по-іншому", – додав легендарний ексчемпіон.

Канал поділився відео 2 січня. Правда, невідомо, коли саме робився запис інтерв'ю. Є сумніви в тому, що Кличко і Усик дійсно спарингували в грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда Ентоні Джошуа поставила жорстку умову українському боксеру Олександру Усику, який є офіційним претендентом на пояс WBО.

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