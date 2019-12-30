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30 грудня • оновлено в 10:47
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Драматичний бій Кличко визнаний найкращим поєдинком десятиліття

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Поєдинок між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа, який відбувся 29 квітня 2017 року на стадіоні "Уемблі" в Лондоні, визнаний боєм десятиліття за версією авторитетного видання про бокс.

Як повідомляє Boxing News, зустріч 41-річного Кличка та 27-річного Джошуа стала зіткненням поколінь. Британець відправив українського боксера в нокдаун у п'ятому раунді, опинився на маті в шостому і залишався в тіні до одинадцятого раунду, коли стався вирішальний удар бою. Джошуа виконав вбивчий аперкот, який шокував українця та призвів до двох нокдаунів поспіль. Суддя перервав поєдинок, побачивши, що Кличко вже не може захищатися.

Ентоні Джошуа і Володимир Кличко

Ентоні Джошуа і Володимир Кличко

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Тема
WBA
Особи
Ентоні Джошуа Володимир Кличко
Місце
Англія Лондон
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