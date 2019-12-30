Драматичний бій Кличко визнаний найкращим поєдинком десятиліття

Поєдинок між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа, який відбувся 29 квітня 2017 року на стадіоні "Уемблі" в Лондоні, визнаний боєм десятиліття за версією авторитетного видання про бокс.

Як повідомляє Boxing News, зустріч 41-річного Кличка та 27-річного Джошуа стала зіткненням поколінь. Британець відправив українського боксера в нокдаун у п'ятому раунді, опинився на маті в шостому і залишався в тіні до одинадцятого раунду, коли стався вирішальний удар бою. Джошуа виконав вбивчий аперкот, який шокував українця та призвів до двох нокдаунів поспіль. Суддя перервав поєдинок, побачивши, що Кличко вже не може захищатися.

Ентоні Джошуа і Володимир Кличко LowKick MMA

Бій проти Джошуа став останнім у кар'єрі українського боксера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Джервонта Девіс, який обіцяв убити в рингу українця Василя Ломаченка, переміг Юріоркіса Гамбоа в бою за "звичайний" титул WBA в легкій вазі.

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