"Доставить найбільше проблем": названо найнебезпечнішого суперника для Усика

Знаменитий американський тренер Джеймс Алі Башир, який раніше працював з Володимиром Кличком, вважає що Олександру Усику буде дуже складно перемогти британця Тайсона Ф'юрі.

"Усик здолає Джошуа або Уайлдера, тому що він є особливим боксером. Що стосується Тайсона Ф'юрі, я думаю, він доставить найбільше проблем. Незважаючи на це, Олександр може перемогти будь-кого", – зазначив американець в інтерв'ю Ringpolska.

Нагадаємо, що раніше Алі Башир висловився про перспективи Усика в суперважкому дивізіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський суперважкоатлет Ділліан Уайт закотив істерику після рішення WBO зробити Олександра Усика обов'язковим претендентом на титульний бій з переможцем реваншу Джошуа / Руїс.

"Не здивувався б, якби титул WBO оголосили вакантним і призначили бій Усик – Ф'юрі за пояс", – заявив Уайт.

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