Допінг-скандал у боксі: що загрожує ймовірному супернику Усика

Британському суперважковаговику Ділліану Уайту загрожує відсторонення від боксу терміном до 4 років після того, як в його організмі перед боєм з Оскаром Рівасом були виявлені заборонені речовини.

За повідомленням World Boxing News, експертиза виявила в крові спортсмена метаболіти стероїду метандієнону (діанобол). Про провалений допінг-тест Уайта стало відомо за кілька днів до поєдинку, але боєць і його команда не сповістили про це ні суперника, ні Всесвітню боксерську раду (WBC), за чий титул "тимчасового" чемпіона боксери сперечалися 20 липня.

Ділліан Уайт worldboxingnews.net

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Уайт вже попадався на застосуванні заборонених препаратів. У 2012 році в його організмі виявили метілгексанамін, за що боєць отримав 2-річну дискваліфікацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Уайт-Рівас відбувся 20 липня в Лондоні і завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.

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