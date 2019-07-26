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Допінг-скандал у боксі: що загрожує ймовірному супернику Усика

1.4т Читати матеріал російською

Британському суперважковаговику Ділліану Уайту загрожує відсторонення від боксу терміном до 4 років після того, як в його організмі перед боєм з Оскаром Рівасом були виявлені заборонені речовини.

За повідомленням World Boxing News, експертиза виявила в крові спортсмена метаболіти стероїду метандієнону (діанобол). Про провалений допінг-тест Уайта стало відомо за кілька днів до поєдинку, але боєць і його команда не сповістили про це ні суперника, ні Всесвітню боксерську раду (WBC), за чий титул "тимчасового" чемпіона боксери сперечалися 20 липня.

Ділліан Уайт

Ділліан Уайт

worldboxingnews.net

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Ймовірний суперник Усика попався на допінгу

Уайт вже попадався на застосуванні заборонених препаратів. У 2012 році в його організмі виявили метілгексанамін, за що боєць отримав 2-річну дискваліфікацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Уайт-Рівас відбувся 20 липня в Лондоні і завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.

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Особа
Ділліан Уайт
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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