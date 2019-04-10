"Досі хочу": Ломаченко зробив зізнання

Український чемпіон Василь Ломаченко продовжує вірити в те, що йому вдасться провести бій з американцем Майкі Гарсією.

Наш співвітчизник, який 12 квітня проведе захист поясів WBA і WBO, також зазначив, що має намір стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

"Мені подобаються хороші та захопливі поєдинки. Я хочу насолоджуватися під час бою. Всі мої поєдинки приносили задоволення. Я досі хочу бою з Майкі Гарсією, 100%, але все залежить від Майкі. Чи може він опуститися у вазі? Не знаю. Але якщо він зможе повернутися у легку вагу, то я хочу битися. Моя мета — об'єднати пояси, я хочу пояси IBF і WBC. Я хочу увійти в історію боксу, як великий чемпіон", — цитує Ломаченка XSPORT.

Василь Ломаченко Top Rank

Нагадаємо, Майкі Гарсія зазнав першої поразки в кар'єрі, поступившись Ерролу Спенсу. При цьому бажаний суперник Ломаченка піднявся на дві вагові категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ стало відомо, скільки Василь Ломаченко отримає за поєдинок проти британця Ентоні Кролли, який відбудеться 12 квітня.

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