Дивовижний нокаут від "британського Майка Тайсона" викликав захват у мережі

26-річного британського боксера Ентоні Ярду часто порівнюють з легендарним американським боксером Майком Тайсоном.

Його зріст 183 см, за три роки на профі рингу він провів 15 боїв, в яких лише один раз перемогли не нокаутом. Його вибуховий стиль допоміг йому швидко придбати величезну популярність.

Приголомшливий нокаут в поєдинку проти американця Рейфорд Джонсона став справжнім хітом в мережі. Фанати захоплюються дивовижною швидкістю удару, яка була швидше, моргання ока.

Відзначимо, що Ярд боксує в тій же ваговій категорії, що і Олександр Гвоздик. Українець напередодні завоював чемпіонський пояс.