Дивовижний нокаут від "британського Майка Тайсона" викликав захват у мережі

26-річного британського боксера Ентоні Ярду часто порівнюють з легендарним американським боксером Майком Тайсоном.
Його зріст 183 см, за три роки на профі рингу він провів 15 боїв, в яких лише один раз перемогли не нокаутом. Його вибуховий стиль допоміг йому швидко придбати величезну популярність.
Приголомшливий нокаут в поєдинку проти американця Рейфорд Джонсона став справжнім хітом в мережі. Фанати захоплюються дивовижною швидкістю удару, яка була швидше, моргання ока.
Blink and you'll miss it 👁 @mranthonyyarde pic.twitter.com/alGMNx3Yzv- Frank Warren (@frankwarren_tv) 20 березня 2018 р
Відзначимо, що Ярд боксує в тій же ваговій категорії, що і Олександр Гвоздик. Українець напередодні завоював чемпіонський пояс.