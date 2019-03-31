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"Дивний хлопець": тренер Гвоздика прокоментував бій українця

2.1тЧитати матеріал російською

Тренер українського боксера Олександра Гвоздика (17-0, 14 KO) Тедді Атлас оцінив перемогу свого підопічного над французом конголезького походження Дуду Нгумбу.

"Багато українців прийшли підтримати, через що він був знервований і витратив час, щоб зловити ритм. Але він виграв кожен раунд, почав домінувати, потрапляти по корпусу, потрапляти джебом... Він би його нокаутував, але сталося те, що сталося. У суперники нам попався дивний хлопець. Олександр трохи перебільшував ситуацію. Він пам'ятав, як це вести бій з великим чемпіоном Стiвенсоном, і взяв це розуміння з собою в ринг, але противник виявився простіше. Але це ще один крок на шляху чемпіона", – заявив Атлас в інтерв'ю FightHype.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 31 березня Олександр Гвоздик впевнено захистив свій титул чемпіона в напівсередній вазі WBC. 33-річний харків'янин переміг Дуду Нгумбу технічним нокаутом.

Бій завершився в 5-му раунді після того, як темношкірий боксер отримав травму і відмовився продовжувати битися.

Пізніше Олександр дав перший коментар, розповівши про неприємний осад, який у нього залишився від такої перемоги.

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Теми
WBCГвоздик - Нгумбу
Особи
Олександр ГвоздикДуду Нгумбу
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