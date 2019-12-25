Деревянченко запланував бій проти найкращого боксера 2019 року

Українець Сергій Деревянченко в наступному році планує провести бій проти мексиканця Сауля Альвареса, якого визнали найкращим боксером 2019 року за версією The Ring.

Бій за пояс IBF в середній вазі міг відбутися в 2019 році, але сторонам не вдалося домовитися через розбіжності за умовами контракту, розповів український боксер в інтерв'ю YouTube-каналу "Від душі в душу".

Сергій Деревянченко Instagram Сергія Деревянченка

"У той раз не вийшло домовитися. Ми хотіли сім мільйонів доларів, вони були не згодні. Альварес отримав би гонорар 35 мільйонів доларів. Зараз приїду в Америку і будемо розмовляти, намагатися організувати бій з Альваресом в 2020 році", – сказав Деревянченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

в своєму попередньому поєдинку Сергій Деревянченко за рішенням суддів програв бій за титули IBF і IBO в середній вазі казахстанцеві Геннадію Головкіну.

Сауль Альварес пізніше заявив, що Деревянченко виграв бій з казахстанцем, незважаючи на рішення суддів.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!