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25 грудня • оновлено в 15:14
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Деревянченко запланував бій проти найкращого боксера 2019 року

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Українець Сергій Деревянченко в наступному році планує провести бій проти мексиканця Сауля Альвареса, якого визнали найкращим боксером 2019 року за версією The Ring.

Бій за пояс IBF в середній вазі міг відбутися в 2019 році, але сторонам не вдалося домовитися через розбіжності за умовами контракту, розповів український боксер в інтерв'ю YouTube-каналу "Від душі в душу".

Сергій Деревянченко

Сергій Деревянченко

Instagram Сергія Деревянченка

"У той раз не вийшло домовитися. Ми хотіли сім мільйонів доларів, вони були не згодні. Альварес отримав би гонорар 35 мільйонів доларів. Зараз приїду в Америку і будемо розмовляти, намагатися організувати бій з Альваресом в 2020 році", – сказав Деревянченко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Денис Карпов
Особи
Сергій Деревянченко Сауль Альварес
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