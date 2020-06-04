Дерев'янченко веде переговори про бій з найкращим боксером 2019 року

Українець Сергій Дерев'янченко почав переговори про організацію поєдинку проти найкращого боксера 2019 року незалежно від вагової категорії Сауля Канело Альвареса.

Як повідомляє видання BoxingNews24, бій може відбутися 14 вересня на стрімінговой платформі DAZN. Дерев'янченко доведеться набрати вагу, оскільки поєдинок має пройти в другій середній ваговій категорії (до 76,2 кг).

Сергій Дерев'янченко

Організацію бою спрощує те, що український боксер проживає в Нью-Йорку, тому на нього ніяк не вплинуть заборони на перетин кордонів в умовах коронавірусу.

Відзначається, що Дерев'янченко заслужив провести поєдинок проти Канело після скандального бою з Геннадієм Головкіним у жовтні 2019 року, в якому судді віддали казахстанцю суперечливу перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сауль Альварес заявив, що саме Дерев'янченко був кращим боксером в бою проти Головкіна.

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