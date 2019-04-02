Дерев'янченко – Кулкай: букмекери назвали фаворита бою

Український боксер середньої вагової категорії Сергій Дерев'янченко 13 квітня проведе важливий бій з представником Німеччини Джеком Кулкаєм.

Переможець поєдинку, який відбудеться в американському Міннеаполісі, стане обов'язковим претендентом на бій з найсильнішим у парі Сауль Альварес – Даніель Джейкобс.

Букмекери віддають беззаперечну перевагу українському спортсмену. Ставки на перемогу Дерев'янченка приймаються з коефіцієнтом 1,08. Нічия оцінюється котируванням 27,00. А показники на успіх німецького боксера досягають рівня 7,70.

Сергій Дерев'янченко boxeomundial.com

Відзначимо, що свій останній бій Сергій Дерев'янченко провів в жовтні минулого року, коли поступився тому ж Джейкобсу в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією Міжнародної федерації боксу (IBF).

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