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Дерев'янченко - Джейкобс: кращі моменти чемпіонського бою українця

3.2тЧитати матеріал російською

Український боксер Сергій Дерев'янченко (12-1, 10 КО) не зміг завоювати титул чемпіона світу за версією IBF. Бій в середній вазі проти Даніеля Джейкобса (35-2, 29 КО) завершився роздільним рішенням суддів на користь американця.

За підсумками зустрічі два представники суддівського корпусу віддали перемогу американцю (115: 112), а один - Дерев'янченко (114: 113).

Уже в першому першому раунді Джейкобс відправив українця в нокдаун. Надалі бій проходив зі змінним успіхом, де невеликою перевагою володів представник боксер зі США.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися найяскравіші моменти бою.

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Дерев'янченко - Джейкобс: весь бій на відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що непереможний український боксер здобув перемогу брутальним нокаутом.

Особа
Сергій Дерев'янченко
Місце
СШАНью Йорк
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