Дерев'янченко - Джейкобс: кращі моменти чемпіонського бою українця

Український боксер Сергій Дерев'янченко (12-1, 10 КО) не зміг завоювати титул чемпіона світу за версією IBF. Бій в середній вазі проти Даніеля Джейкобса (35-2, 29 КО) завершився роздільним рішенням суддів на користь американця.

За підсумками зустрічі два представники суддівського корпусу віддали перемогу американцю (115: 112), а один - Дерев'янченко (114: 113).

Уже в першому першому раунді Джейкобс відправив українця в нокдаун. Надалі бій проходив зі змінним успіхом, де невеликою перевагою володів представник боксер зі США.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися найяскравіші моменти бою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що непереможний український боксер здобув перемогу брутальним нокаутом.